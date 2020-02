Dores menstruais: 5 dicas para eliminá-las

Todos já sabem: há muitos sintomas associados à chegada do período menstrual. Embora sejam normais, não significa que você deva ignorá-los ou descartar alternativas que façam você se sentir melhor. Para melhorar a qualidade de vida nesse momento, há cinco dicas eficazes para o tratamento de cólicas menstruais. Confira:

Cuide da sua dieta

A dieta é fundamental. Você deve ficar longe de alimentos ricos em açúcar, gordura e cafeína antes do início da menstruação.

Tome muita água

Beba muita água antes do início do período menstrual, porque você sofrerá com desidratação quando ele começa.

Coma açafrão

O açafrão tem muitos benefícios, e um deles é aliviar as cólicas menstruais. Você pode adicionar açafrão ao seu chá ou à sua dieta antes do período menstrual ou quando já estiver com cólicas.

Aplique calor

Coloque uma bolsa de água quente na parte inferior do abdômen para dissolver os coágulos, que costumam ser a fonte das dores.

Consuma vitamina B

Quando estiver com cólicas, coma alimentos ricos em vitaminas do complexo B, como ovos e laticínios.

