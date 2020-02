Ameaça do Coronavírus faz jovem chinesa chamar a polícia para os pais

O número de mortos em decorrência do novo coronavírus continua subindo. Segundo autoridades chinesas, o número de pessoas mortas estava em 636 até esta sexta-feira (7).

Além disso, são 31.161 pessoas infectadas pela doença somente na China. Mesmo diante dos números alarmantes, alguns chineses simplesmente não estão levando a série a ameaça do vírus.

Por conta disso, segundo reportagem da Vice, jovens chineses estão chamando a polícia para os seus pais. Eles estão compartilhando, nas redes sociais, as frustrações que estão passando com seus familiares.

“Meus pais estão me deixando louco, sair pra jogar baralho numa hora dessas”. “Eles dizem que tudo bem porque todo mundo é do mesmo vilarejo”, comenta um usuário do Weibo.

Um outro ainda relatou “para impedir meus pais de saírem para jogar baralho, estou jogando mahjong com eles há dias. Se a epidemia não melhorar, vou perder até as cuecas apostando com eles”. O caso mais grave foi o compartilhado pelo People's Daily.

Caso de polícia

O jornal relatou que uma mulher em Sichuan chamou a polícia para os pais, pois eles estavam em uma casa de chá. Esse tipo de estabelecimento, na verdade, deveria estar fechado.

A ordem veio das autoridades para limitar a propagação do coronavírus. Segundo um porta-voz do gabinete, os policiais foram imediatamente para a casa de chá visando investigar a situação.

O caso da mulher que chamou a polícia para os seus pais se tornou popular nas redes sociais e os usuários elogiaram a atitude dela. “Os filhos estão denunciando os pais por desespero. Como muitos pais não ouvem os conselhos dos filhos, os filhos precisam chamar as autoridades para alertar os pais…”, comentou um usuário.