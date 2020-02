5 tendências de cabelo que afinam o rosto

As mulheres costumam brincar com estilos diferentes para mudar a sua aparência. E, nos dias de hoje, é muito fácil usar as tendências ao seu favor para ficar ainda mais bonita. Veja 5 dicas que podem ajudar a afinar o seu rosto.

Cores

Preto

Esta cor é básica, e a sua elegância e neutralidade nunca sairão de moda. Não só ajuda a disfarçar os quilinhos extras nas roupas, mas também funciona no cabelo ao criar uma ilusão de ângulo, definição e equilíbrio.

Castanho

Parece mentira, mas o castanho também cria um efeito que afina o rosto. Além disso, tem a vantagem de combinar com todos os tipos de pele e cortes de cabelo. Sem falar que é uma cor que não sai de moda.

Vermelho escuro

Esta opção é mais ousada do que as outras. Se você usar esta cor para afinar o seu rosto, não se esqueça de escolher um tom escuro. Se você usar um vermelho claro, o seu rosto sofrerá com um efeito de ampliação.

Ombré

Esta técnica consiste em usar uma certa cor de cabelo que é iluminada até as pontas. Tem relativamente pouco que se tornou moda, mas já ganhou força no mundo da beleza. O ombré ajuda a alongar o rosto.

Cortes

Em camadas

Esse corte é clássico. Para alongar o rosto, as camadas devem começar da maçã do rosto para baixo.

Comprido

Preservar um comprimento no cabelo também é uma opção clássica que alonga o rosto quase que instantaneamente.

Sem franja

As franjas encurtam o rosto. Então, lembre-se de evitá-las para que a sua testa seja descoberta e, dessa maneira, disfarce a redondeza do seu rosto.

Penteados simples

Não há problema em usar o cabelo solto. Você só precisa se lembrar de não colocar os fios atrás das orelhas, porque isso fará com que o seu rosto pareça mais largo. Se você deseja quer alongar a sua cara, cubra as laterais.

Fonte: Nueva Mujer