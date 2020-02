Sonda OSIRIS-REx da NASA capta imagen inédita do gigantesco asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma nova imagem do gigantesco asteroide Bennu. O arquivo foi compartilhado recentemente nas redes sociais.

Com quase 490 metros de diâmetro, o asteroide "(101955) Bennu' está em rota de colisão com o planeta Terra, sendo monitorado constantemente.

Conforme revelado pela agência, a impressionante imagem mostra o terreno misto no alto do hemisfério norte do asteroide.

A oeste desta região, fica o local Nightingale (ponto para possível captação de amostras no corpo celeste). As rochas variam em tamanho, cor e textura.

O arquivo foi captado pela potente câmera PolyCam em 22 de janeiro deste ano, a uma pequena distância de 0,6 km.

Ainda segundo a NASA, para referência, o maior pedregulho (centro superior) tem 4 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de uma pequena canoa. Confira a imagem completa:

Ingredients for Bennu soup:

1 or 2 large boulders

A handful of rocks

A pinch of pebbles

Shadows to taste

A dash of sunlight Image details: https://t.co/JBgzEVjVzG pic.twitter.com/SoNSMJHqtt — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) February 5, 2020

