Os signos que devem encontrar respostas dentro de si

Em fevereiro, alguns signos do zodíaco devem olhar para dentro de si em busca de respostas para as questões que o afligem ou apenas necessitam resoluções.

Confira quais são:

Touro

O passado pode trazer incertezas, por isso você deve estar pronto para se aprofundar dentro de si, definindo se está preparado ou não para uma decisão, especialmente em assuntos do coração. Lembre-se que todos os seus super poderes permanecem sendo seus, você apenas deve recompor sua força para poder manifestá-los e alcançar os sonhos que tanto deseja.

Virgem

Existem luzes que só podem acender dentro de você, o que lhe dá o poder de revelá-las para quem deseja ou escondê-las. Muitas vezes, a resposta chega quando olhamos para dentro sem medo da rejeição e do fracasso, apenas criando coragem para expressar tudo o que temos de brilhante. Chegou a hora de não ter medo de se admirar, só assim você conseguirá deixar os outros fazerem o mesmo.

Capricórnio

Em muitas fases não é apenas difícil se amar, se não que também deixar as outras pessoas amar-nos. Ninguém pode fazer tudo sozinho e, inclusive para achar as respostas dentro de si, é preciso descansar e ser apoiado por aqueles que estão ao seu redor. Em breve será preciso se abrir para objetivos maiores, mas isso só poderá ser realizado se você dividir a carga e olhar para si mesmo com atenção e cuidado.