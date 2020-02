A nova alteração do WhatsApp que facilitará o uso do aplicativo

Uma nova alteração do WhatsApp deve modificar a forma como os usuários utilizam o aplicativo, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

Conforme revelado, o app de mensagens vai lançar o recurso boomerang em breve na plataforma. A novidade deve ser liberada para os sistemas Android e iOS.

Assim como no Instagram, também de propriedade do Facebook, o aplicativo desenvolve o próprio recurso.

A opção estará disponível em configurações de vídeo (o mesmo local que permite converter um arquivo de vídeo em GIF).

Ainda segundo o site, o boomerang também poderá ser compartilhado em uma atualização de status. No entanto, ainda não existe data oficial para o lançamento.

