Fantasias de Carnaval para amigas: ideias de looks para arrasar

View this post on Instagram

Estamos no #carnabô da @boemeatelie!! 🎉 A ombreira neon com fitas largas foi feita exclusivamente para a Boeme e está à venda no site www.boemeatelie.com e na loja física (confira o endereço no perfil da @boemeatelie)!! . A peça "Sambando na cara da sociedade", do modelo "Acreditar", foi customizada para a loja e só tem lá, hein? . Ligeiro!! Aproveita logo que o número de peças é limitado! E, claro, esta ombreira também é inspirada em um samba. Desta vez, é do enredo de 2018 da Mangueira, "Com Dinheiro Ou Sem Dinheiro, Eu Brinco", em que a escola exaltou a simplicidade do Carnaval, ironizando o corte verba da Prefeitura do Rio para as escolas de samba naquele ano. . — 👉 Ombreira "Sambando na cara da sociedade" 💡 Inspiração: "Com Dinheiro Ou Sem Dinheiro, Eu Brinco", Mangueira, 2018 Disponível apenas na @boemeatelie — . . . . . #eeeita #partiucarnaval #pecadoénaobrincarocarnaval #carnabo #todebô #mangueira #escoladesamba #fantasiasdecarnaval #lookcarnaval #ombreirasdecarnaval #ombreira #carnavalderua #blocosdorio #carnaval2020 #carnavalrj #carnario #carnavalchegando #fantasias #carnavalizou #vemcarnaval