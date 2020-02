Nos Estados Unidos, rede de fast food vai dar hambúrguer em troca de foto com ex

Se para os brasileiros o Dia dos Namorados é comemorado apenas em junho, nos Estados Unidos a data já está próxima – dia 14 de fevereiro. Para "celebrar" quem já não está mais em um relacionamento, a rede de fast food Burger King preparou uma promoção diferenciada em lojas americanas: troque uma foto do ex por um hambúrguer!

A ação será realizada em restaurantes selecionados de quatro cidades: Nova York, Los Angeles, São Francisco e Boston. Nelas estarão caixas baseadas no filme 'Aves de Rapina', chamadas de "caixas do término". Para garantir o sanduíche, é preciso depositar a foto com o ex no local, em troca de um vale.

A recompensa é o clássico Whopper, carro-chefe da rede. Em outras lojas norte-americanas será possível responder um questionário no aplicativo do Burger King para garantir o sanduíche.

