Atualização de fevereiro do game World War Z já está disponível para os jogadores

A Atualização de fevereiro do game World War Z, desenvolvido pela Saber Interactive, já está disponível para os jogadores.

A novidade foi compartilhado pela Epic Games nesta semana. Em comunicado, a empresa revelou detalhes sobre o update.

“O Horde Mode Z está ainda mais intenso. O modo de sobrevivência preferido pelos fãs foi repaginado e fornece agora mais ação”, informou.

Ainda segundo a empresa, o pacote ‘DLC de Profissionais’ também está disponível para o título World War Z, exclusivo para maiores de 18 anos.

World War Z

“World War Z é um jogo eletrizante de tiro em terceira pessoa com modo cooperativo para quatro jogadores”, revela a descrição do jogo.

“Ele conta com multidões enormes de zumbis que atacam sem piedade as suas presas”. Confira trailer do game:

