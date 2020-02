A atitude de cada signo que pode desgastar o relacionamento

Cada signo do zodíaco possui atitudes que podem não ajudar quando o assunto são os relacionamentos amorosos.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode fugir quando as coisas ficam desconfortáveis ou tomar atitudes impulsivas para sair da situação pensando apenas em si mesmo.

Touro

O taurino guarda rancores por muito tempo e não esquece, podendo explodir sobre o que sente e não deixar nada no lugar.

Gêmeos

O geminiano guarda segredos e omite algumas informações importantes sobre si mesmo, usando um filtro sobre sua imagem que não dura muito tempo.

Câncer

O canceriano pode esconder sentimentos e emoções, especialmente sobre comprometimento, o que acaba vindo à tona de uma hora para a outra e fazendo mal para ele e para o parceiro.

Leão

O leonino pode ser muito exigente e querer as coisas do seu jeito de forma bastante individualista, o que tende a ser prejudicial para a relação.

Virgem

O virginiano pode exagerar no controle e acabar usando o sarcasmo como escudo para expressar seus descontentamentos.

Libra

O libriano pode esconder seus verdadeiros sentimentos e esperar que os outros deem o primeiro passo, seja para coisas boas ou ruins dentro da relação.

Escorpião

O escorpiano pode priorizar suas desconfianças e não dar valor para a palavra do outro, desapontando-o e deixando de dar oportunidades.

Sagitário

O sagitariano pode desconsiderar a felicidade do outro e colocar a sua como objetivo do casal, anulando o parceiro.

Capricórnio

O capricorniano pode deixar seu coração fechado e não admitir como realmente se sente durante um bom tempo, o que pode causar dúvidas e desgastar a relação.

Aquário

O aquariano pode entrar em discussões sem necessidade devido ao seu pensamento excessivo e pouca tolerância com ideias mais tradicionais.

Peixes

O pisciano pode se fechar ou se afastar diante de qualquer susto que tenha com relação ao sentimento ou estabilidade do compromisso, o que não ajuda a resolver as coisas.