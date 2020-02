Tecnologia: Samsung apresenta novos smartphones Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite no Brasil

A gigante sul-coreana Samsung revelou, nesta quarta-feira (05), a chegada dos novos aparelhos Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite no Brasil.

Em comunicado, a empresa revelou detalhes dos smartphones, que oferecem um conjunto triplo de câmeras, recursos para produção e edição de conteúdo, tela imersiva e bateria de longa duração. Confira detalhes:

Galaxy S10 Lite

Na parte traseira, o smartphone conta com um sensor principal de 48 MP, com capacidade de capturar imagens nítidas e com excelente resolução. A câmera ultra-wide de 12 MP permite registros semelhantes ao campo de visão do olho humano (123º), e um sensor macro de 5 MP. Já na parte frontal, a câmera conta com capacidade de 32 MP. O superestabilizador, por sua vez, minimiza os tremores durante a gravação de vídeos.

Já o display infinito de 6,7 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+, é o maior entre os smartphones da décima geração da linha S.

Galaxy Note10 Lite

O novo Galaxy Note10 Lite chega com uma versão reprojetada da S Pen, sendo possível fazer anotações, converter instantaneamente a escrita à mão para texto digital no Samsung Notes e exportar para uma variedade de formatos.

Ele também tem display infinito de 6,7 polegadas e disponibiliza um conjunto de câmeras com vários recursos, incluindo um sensor principal (12 MP), lente ultra-wide (12 MP) e câmera teleobjetiva (12 MP). Na parte frontal, o sensor é de 32 MP.

Recursos, Preço e Disponibilidade

O Galaxy S10 Lite e o Galaxy Note10 Lite estão equipados com uma bateria de 4.500 mAh e recursos de carregamento super-rápidos. Ambos são parte do Ecossistema Galaxy e contam com os aplicativos e serviços da Samsung, incluindo Bixby, Samsung Pay e Samsung Health.

Com preço sugerido de R$ 3.999,00, o Galaxy S10 Lite chega ao Brasil com 3 opções de cor: Preto, Branco e Azul. O Galaxy Note10 Lite, por sua vez, tem preço sugerido de R$ 3.799,00 e está disponível nas cores Preto, Vermelho e Aura Glow. Os produtos serão comercializados a partir da próxima semana.

Com informações da Samsung

