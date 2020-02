A nova ‘Promoção Escolhas dos Críticos’ tem ofertas de até 40% em jogos na PS Store. A novidade foi compartilhada pela Sony.

Em comunicado, a empresa revelou detalhes da nova ação promocional para os jogadores.

“Estamos juntando títulos do passado e presente, aclamados pela crítica, que durante as próximas duas semanas terão descontos de até 40%”, revelou.

“Forje seu caminho de vingança em Sekiro: Shadows Die Twice, transporte-se para outro mundo em Death Stranding, ou lute para salvar New York no thriller sobrenatural Control”.

Com informações da Sony

