Console PlayStation 5 já ganhou página oficial na internet

O console PlayStation 5, próxima novidade da Sony, já ganhou uma página oficial na internet, de acordo com informações do site Fayerwayer.

"O PlayStation 5 está chegando", afirma a página web. Conforme previsto, o lançamento deve ocorrer no final de 2020. Confira:

Reprodução

Algumas informações já estão disponíveis para os jogadores no portal. Também foi liberado um cadastro para o recebimento das primeiras atualizações do console.

"Começamos a compartilhar alguns dos recursos incríveis que você verá no PS5, mas ainda não estamos prontos para revelar por inteiro a nova geração do PlayStation", informou.

"Inscreva-se abaixo para ser um dos primeiros a receber as atualizações assim que forem anunciadas, inclusive notícias sobre a data de lançamento do PS5, o preço e a futura lista de jogos que serão lançados com o PS5", finaliza o texto.

