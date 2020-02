Novo golpe que circula pelo WhatsApp promete material escolar para beneficiários do Bolsa Família

Um novo golpe que circula pelo aplicativo de mensagens WhatsApp promete material escolar gratuitamente para beneficiários do Bolsa Família.

Segundo o dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, mais de 1 milhão de acessos e compartilhamentos foram registrados em apenas 15 dias.

O golpe está sendo disseminado pelo app por 4 links diferentes. Ao clicar na mensagem falsa, o usuário é incentivado a responder uma pesquisa.

Independente das respostas, a fraude informa que o usuário tem direito a receber o falso benefício. Mas, para isso, ele precisa compartilhar o link do ataque com seus contatos do WhatsApp.

Ainda de acordo com a PSafe, para dar mais veracidade ao golpe, comentários falsos de supostos usuários contemplados pelo bônus são exibidos

Por fim, a vítima é induzida a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, direcionada à páginas falsas para visualizar publicidades fraudulentas.

