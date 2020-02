Os signos que podem surpreendê-lo com uma punhalada nas costas

Alguns signos do zodíaco são sinceros, autênticos e dificilmente vistos como traiçoeiros. No entanto, eles também podem agir de maneira egoísta e acabar apunhalando os outros pelas costas quando menos se espera.

Confira se você está na lista:

Áries

Apesar de ser um dos signos mais sinceros do zodíaco e dar muita importância à lealdade, o ariano pode agir inesperadamente pelas costas de alguém visando o seu bem ou daqueles que ele ama. São pessoas confiáveis, mas não devemos esquecer que eles sempre querem ser o número um, pois estão acostumados a isso e não pensam duas vezes diante de uma oportunidade.

Gêmeos

O geminiano gosta de agir de acordo com os seus interesses e pode surpreender até as pessoas mais próximas com decisões egoístas. Eles podem tratar a situação de forma dissimulada e tentar convencer as pessoas ao redor que não teve outra saída, mas também podem ser honestos sobre suas ações. Lembre-se que este signo é mutável e sua personalidade é dual.

Leão

Um dos signos mais protetores e leais do zodíaco, também pode ter um lado oportunista da sua personalidade que o leva a apunhalar os outros pelas costas. O leonino gosta de estar à frente dos outros e pode ser muito agressivo quando tem um objetivo em mente. É importante lembrar que, quanto menos lida de forma saudável com ego, as chances de estas características aflorarem são maiores.

Sagitário

O sagitariano pode colocar aquilo que o convém em primeiro lugar e não se importar com o sentimento das outras pessoas – especialmente quando estão em momentos de estagnação e pouca felicidade. Este signo não é bom em cumprir promessas e pode ter grande atração pelo superficial, o que os faz passar por cima de coisas realmente importantes.