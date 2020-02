Game Persona 5 Royal chega em 31 de março para PlayStation 4

O game Persona 5 Royal, desenvolvido pela Atlus e P Studio, chega em 31 de março para o console PlayStation 4 (PS4).

A informação foi confirmada pela Sony nesta semana. Em comunicado, foram divulgados alguns do novo título.

"Os Phantom Thieves atacam novamente na versão expandida de sua aventura inesquecível", revela a descrição do game.

"Joker possui um novo gancho que ele pode usar para explorar áreas específicas, e novo conteúdo foi adicionado aos palácios, além da gangue agora poder passar tempo no ocupado bairro de Kichijoji, cheio de lojas e restaurantes".

"A nova aluna transferida, Kasumi, é a estrela da história expandida. A talentosa bailarina e ginasta acende as pistas de dança e as lutas no Metaverse". Confira trailer:

Com informações da Sony

