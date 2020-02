Loja oferece bolos para casamento e aniversário feitos de macarrão instantâneo

Uma loja que inovou na receita de bolos para aniversários e casamentos tem dado o que falar nas redes sociais. Tudo isso porque os proprietários de Tot Aw, um comércio de Jacarta, na Indonésia, resolveram que a base dos seus produtos mais famosos seria nada menos do que macarrão instantâneo.

Apesar de também trabalharem com pratos clássicos, os bolos de casamento com esse tipo de massa é o carro chefe.

De acordo com o The Jakarta Post, os chefs desenharam a ideia observando as mães indonésias, que enchem as lancheiras de seus filhos com tanto macarrão que tudo acaba tendo a forma de um bolo.

Os bolos são feitos de vários andares e, para montá-los, são usados de 14 a 17 pacotes de macarrão instantâneo, que podem alimentar de 8 a 10 pessoas.

Quanto aos sabores, eles têm os seguintes: cobertura de frango desfiado, salada, almôndegas salgadas ou vitela e queijo derretido. No entanto, a ideia é expandir o cardápio.

“Planejamos fazer mais temperos indonésios, como gulai de frango (ensopado de curry), opor (ensopado de leite de coco) e rendang (carne cozida lentamente) também temos um menu de macarrão com ingredientes de queijo e chocolate. Então, é realmente comida que raramente se encontra por aí”, explicacaram.