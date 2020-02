WhatsApp libera versão atualizada do aplicativo para Android

O WhatsApp liberou uma versão atualizada do aplicativo de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update está disponível para todos os usuários do sistema do Google.

No entanto, a atualização não libera recursos externos, e sim promove ajustes internos no popular app, como correções de vulnerabilidades.

Para ter acesso a última versão do WhatsApp, é necessário fazer o download no Google Play (neste link). Confira postagem:

