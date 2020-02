Suco detox de abacaxi para emagrecer rapidamente

Se você quer perder peso, experimente este suco detox de abacaxi, maçã e aloe vera. Ele equilibra os valores da dieta, ajuda a queimar gordura e elimina as toxinas do corpo. Além disso, é fonte de ferro, zinco, cálcio, fósforo, magnésio e vitaminas A, B e C.

Dessa forma, você será capaz de evitar as comidinhas entre as refeições e poderá ir ao banheiro com mais frequência.

Ingredientes

½ folha de aloe vera

1 abacaxi

1 maçã

1 pepino

500 mililitros de água

Modo de preparo

Descasque e corte o abacaxi em pedaços pequenos. Corte a maçã e o pepino com casca. Em seguida, despeje todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter um suco homogêneo.

Consuma dois copos do suco em jejum durante uma semana.

Fonte: Nueva Mujer