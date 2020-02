Tecnologia: Samsung anuncia novo lote do Galaxy Fold no Brasil

A fabricante sul-coreana Samsung anunciou nesta terça-feira (04) um novo lote do aparelho Galaxy Fold no Brasil.

Conforme revelado pela empresa, lançado em janeiro deste ano no país, o smartphone dobrável teve suas unidades esgotadas em menos de 24h, em um período limitado de vendas no mês passado. Agora, o novo lote está disponível para compra no site oficial.

Primeiro smartphone com tela dobrável do mundo, o Galaxy Fold inaugura uma nova era de experiência móvel, oferecendo novas possibilidades a partir do design e tecnologia.

Quando fechado, apresenta uma tela de 4,6 polegadas. Ao ser aberto, o dispositivo expande o display imersivo Infinity Flex para 7,3 polegadas.

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy Fold está disponível em preto e tem preço sugerido de R$12.999,00. Quem adquirir o smartphone dobrável terá direito também aos Serviços Premium Galaxy Fold.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: