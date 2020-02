Saiba como doar seu cabelo para pessoas com câncer

4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. A data é importante para lembrar que, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), 600 mil pessoas sofreram com a doença em 2019 no Brasil.

Muitas delas, provavelmente, tiverem que se submeter a quimioterapia. Uma das consequências temidas por muito paciente é a queda de cabelo, que acaba afetando a autoestima.

Justamente por isso muitas instituições atuam para produzir perucas para pessoas com câncer. É o caso do projeto Solidariedade em Fios.

As próteses de cabelo são produzidas pelas alunas da Escola de Beleza, Estética e Bem-Estar e entregues a pacientes em tratamento do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP).

Veja como doar seu cabelo para pessoas com câncer

O Fundo Social de São Paulo, órgão do Governo do estado de São Paulo responsável por atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, relembra o passo a passo da doação de mechas de cabelo para a confecção de perucas para quem passa pelo processo de quimioterapia.

É importante lembrar também que são aceitos todos os tipos de cabelo, até mesmo os com química. Aprenda o passo a passo para doar:

Antes de doar, lave e deixe o cabelo totalmente seco;

Faça um rabo de cavalo com elástico antes de cortar;

Prenda o cabelo cortado com vários elásticos.

O comprimento mínimo para doação é de 15 cm;

Coloque o cabelo num saco plástico totalmente lacrado, do tipo ziplock e faça a doação!

Os interessados em realizar a doação devem entrar em contato com o Fundo Social de São Paulo por meio dos telefones: 2188-5749 / 2588-5783.