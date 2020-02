Olheiras: use bicarbonato e acabe com as bolsas nos olhos

Se as olheiras são um pesadelo para você, fique atento. Desta vez apresentamos uma receita para acabar com elas rapidamente. Embora existam produtos que prometem eliminar olheiras, o tempo não prova a sua eficácia, e eles podem agredir a pele com a sua composição química. Já este remédio caseiro é simples e natural, ou seja, não danifica a sua aparência.

Ingredientes

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 saquinho de chá de camomila

1 xícara de água quente

Modo de preparo e uso

Prepare o chá de camomila. Adicione o bicarbonato de sódio e mexa até dissolver bem.

Em seguida, mergulhe dois pedaços de algodão no preparo e coloque-os sobre as olheiras por cerca de 20 minutos. Repita o processo todas as noites.

Fonte: Nueva Mujer