Numerologia: as previsões da semana para o seu número pessoal

Já conferiu o que os astros têm a dizer sobre sua semana e agora também quer dar uma espiada na numerologia? Ótimo, pois selecionamos as previsões da semana para o seu número pessoal com a ajuda do portal “Horoscope”. Confira!

VEJA COMO SABER SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões DA SEMANA (3 A 9 DE FEVEREIRO)

Ano pessoal 1

É possível que você tenha dificuldade em entender o que você quer da vida o que ela está te oferecendo. Observe com as crianças e os animais vivem e você terá lições valiosas sobre amor e vida. Procure se questionar o que você tem de duradouro na vida e como pode aproveitá-la com menos exigência.

Ano pessoal 2

Você tem muita autoconfiança, sabe se cuidar e pode enfrentar com sucesso os desafios. No entanto, você deve prestar atenção para que sua força não funcione contra os seus interesses. Saiba receber feedback. Não é necessário dominar relacionamentos importantes. A sabedoria incentiva maior perdão, paciência e compaixão pelos outros.

Ano pessoal 3

Você tem uma maravilhosa oportunidade de se tornar mais consciente, mesmo no meio de uma vida social ativa e de muitos compromissos externos. Você pode começar a ver a foto maior, mesmo no meio das tarefas comuns. Práticas espirituais, música e dança têm uma maneira de melhorar sua perspectiva de vida. Não se sinta culpado se não conseguir atingir um padrão imaginário de perfeição. Aceite a vida como ela é. Você é ótimo do jeito que é!

Ano pessoal 4

Você pode descobrir uma vida significativa, independentemente das circunstâncias externas. Você pode sentir um grande peso de espírito nesta semana. Pode ser difícil aceitar que algumas coisas não são mais do jeito que você esperava que fossem. Entregar velhas mágoas e esperanças; isso o libertará para encontrar seu verdadeiro eu. Evite se concentrar no passado e no que você abandonou. Abrace o potencial para um futuro melhor. Amigos podem melhorar sua atitude.

Ano pessoal 5

Esta é uma semana de transformação potencialmente poderosa na vida da maioria de vocês. Os interesses do lar, da família e da comunidade devem ocupar o centro do palco. O que você pode fazer para fazer a diferença em um mundo em mudança? Hoje é um dia de reflexão sobre o que aconteceu no passado e um dia cósmico para fazer promessas importantes para você. Se você deseja deixar algumas coisas para trás, este é o dia de decidir mudar.

Ano pessoal 6

Você está prestes a entrar em uma nova fase da vida que pode não ser a mesma que a anterior. Você pode fazer tudo nesta semana para limpar e organizar sua vida doméstica? É um dia poderoso para tomar uma resolução importante para o futuro. Também pode ser um momento em que decisões difíceis sobre sua família podem ser encaradas com maior honestidade. Esteja pronto para fazer algumas mudanças importantes no estilo de vida, para maior simplicidade e paz.

Ano pessoal 7

A maioria de vocês continuará desfrutando de uma vida social ocupada. Faça o seu melhor para interagir com um círculo crescente de amigos, não importa como você se sinta. Os idosos se beneficiarão de mais tempo e atenção. Hoje é um momento raro para tomar uma resolução sobre o futuro que apoia mudanças transformacionais. Este é o momento de planos ambiciosos para proteger e nutrir sua família. Busque simplicidade em casa e em tudo que você faz.

Ano pessoal 8

Você tem uma rara oportunidade esta semana para tomar decisões que estabelecerão uma base mais firme em relação ao lar e à família. Se você está pensando em fazer uma alteração ou precisa melhorar uma situação difícil, esta é a semana para se concentrar nas metas de longo prazo. Este é um dia poderoso para ser realista e fazer uma promessa a você sobre o futuro. Faça o seu melhor para simplificar sua vida. Renda o que você não precisa mais ou usa.

Ano pessoal 9

Você pode sentir um forte desejo de experimentar a vida ao máximo. Isso não precisa ser caro ou requer grandes ajustes. É mais uma questão de atitude. Seja receptivo e aprecie tudo o que aparecer no seu caminho. Este é um dia poderoso para visualizar o que você deseja criar para sua vida no próximo ano. É possível ser responsável e trabalhador enquanto você toma medidas para realizar seus sonhos.