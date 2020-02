Novo golpe no WhatsApp promete ativação de recurso ainda em desenvolvimento na plataforma

Um novo golpe que circula pelo aplicativo WhatsApp promete a ativação de um recurso ainda em desenvolvimento na plataforma de mensagens.

De acordo com o site WABetaInfo, cibercrimonosos utilizam da falta de conhecimento de alguns usuários para disseminar a fraude.

Solicitando um pagamento prévio, o golpe afirma que enviará uma mensagem especial que habilitará o tema escuro no WhatsApp para iOS.

Muito esperando pelos usuários da plataforma, o dark theme altera as cores do app, deixando com um tom escuro.

No entanto, o sistema operacional da Apple ainda não recebeu a versão beta do recurso, ativado apenas para Android.

Como revelado pelo site, a novidade deve chegar em breve para iOS, primeiro no beta e depois para todos, após alguns ajustes finais. Com isso, qualquer cobrança por uma suposta ativação é considerada uma fraude.

If someone says "give me money and I will send a special message that enables the dark theme on WhatsApp for iOS", don't do it because it's fake. 😅#FakeNews

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 3, 2020