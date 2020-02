Game Dreams chega em 14 de fevereiro para Playstation 4

O game Dreams, desenvolvido pela Media Molecule, chega em 14 de fevereiro para o console Playstation 4 (PS4).

A novidade foi compartilhada pela Sony nesta semana. Em comunicado, a empresa revelou alguns detalhes sobre o título.

"As mentes responsáveis por Little Big Planet e Tearaway expandem as possibilidades criativas para os jogadores PS4", divulgou. Confira trailer:

O novo lançamento da Media Molecule deixa você criar jogos e experiências, grandes e pequenas, de qualquer tipo.

"Deseja criar um FPS estrelando um elefante que atira amendoins, ou um RPG com um aspirador de pó inteligente? Com Dreams, você pode".

"Se jogar é mais a sua praia, com o Dream Surfing, você escolhe entre milhares de experiências únicas criadas por usuários".

Com informações da Sony

