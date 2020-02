Bebidas que causam a pior ressaca e as que não dão dor de cabeça

Em entrevista ao jornal inglês Mirror, a médica Simran Deo revelou quais bebidas causam a pior ressaca e quais deixam as pessoas sem dor de cabeça.

“Escolha bebidas claras (por exemplo, gin ou vodca) em vez de bebidas escuras (por exemplo, rum) e vinho tinto”, recomenda. Segundo ela, os drinques escuros contêm um produto químico chamado congêneres, que pode agravar os sintomas da ressaca.

Além disso, é importante se manter hidratado com água, mesmo depois da bebedeira. Isso ajuda a diluir o álcool no estômago.

Se já for tarde demais para evitar os sintomas do temido dia seguinte, Simran indica repouso para recuperar o descanso perdido depois de uma noite de sono ruim — o que acontece por causa da presença de álcool no corpo — e comer “alimentos que reabastecem os minerais e aminoácidos perdidos, como ovo, mingau e banana”.