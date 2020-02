Battle Royale: game PUBG Mobile chega à 'Arena Extra' em Curitiba

O game PUBG Mobile, versão para celulares do popular Battle Royale, é a próxima atração da ‘Arena Extra – presented by Google Play’ em Curitiba (PR).

Conforme revelado, nos finais de semana de 8 e 9, e 15 e 16 de fevereiro, quem passar pelo espaço terá a oportunidade de imergir no universo de PUBG, ter contato com pro players, influenciadores, criadores de conteúdo e, de quebra, levar brindes para casa.

Programação

No final de semana de 8 e 9 de fevereiro, os influenciadores Netenho, Burgão e Ellen vão agitar o local. Já nos dias 15 e 16 de fevereiro, o eSport entra em cena com as equipes Enxame e BRK.

Ainda de acordo com as informações, o influenciador Sem1 completará a festa. A apresentação, em ambos os finais de semana, ficará por conta de Petar Neto.

Participação gratuita

A participação é gratuita e é necessário fazer um pré-registro no site oficial. As vagas são limitadas, mas na loja (Extra – Alto da XV) será possível se cadastrar em uma lista de espera.

É importante destacar que jogadores menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis que, por sua vez, também precisam se inscrever. Todos devem portar documento original com foto.

Com informações do PUBG Mobile

LEIA TAMBÉM: