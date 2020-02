Sucos para queimar a gordura dos quadris

Se você está contente com o seu abdômen — mas não com a aparência dos seus quadris — é hora de procurar uma solução. E ela pode ser estes dois sucos para queimar gordura.

Suco de maçã, limão e pepino

Cada uma das frutas deste suco tem uma grande quantidade de ácido fólico, fibras, fitonutrientes e antioxidantes. E, graças a isso, ele ajuda a queimar gordura.

Ingredientes

½ pepino

1 maçã verde

1 talo de aipo

1 xícara de água

7 folhas de espinafre

Salsa

Suco de um limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes juntos até obter um suco homogêneo. Com uma dieta saudável e uma rotina de exercícios, tome este preparo por 15 dias seguidos para notar a diferença.

Suco de maçã e chá-verde

Este suco acelera a digestão. E o melhor: você pode tomá-lo a qualquer hora do dia, no café da manhã ou no lanche da tarde.

Ingredientes

1 maçã

1 xícara de chá-verde preparado

2 tâmara

30 gramas de couve

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes juntos até obter um suco homogêneo.

Fonte: Nueva Mujer