Startups oferecem mais 100 vagas de emprego

Já pensou em curtir o Carnaval com um emprego novo? Saiba que algumas startups oferecem mais de 100 vagas em diversas áreas de atuação. Os destaque são para posições em tecnologia e para oportunidade voltada para a diversidade. Confira!

Creditas

A Creditas, plataforma de crédito com garantia do Brasil tem mais de 60 vagas abertas em diversas posições em todas as áreas da empresa, inclusive oportunidades destinadas à Pessoas com Deficiência(PCD). As vagas são para trabalhar em São Paulo, Porto Alegre, México e Valência (Espanha).

A fintech iniciou 2019 com 500 colaboradores, hoje conta com um time com mais de 1600 funcionários. As inscrições podem ser feitas neste link.

Grupo Nexxera

Há 27 anos no mercado, o Grupo Nexxera atua como gateway de transações financeiras e mercantis do país, oferecendo uma plataforma para as empresas se comunicarem com bancos e vice-versa.

A empresa está 6 vagas abertass para atuação em Florianópolis (SC), para cargos como Analista de Negócios, Analista de Sistemas, Programador, entre outras. Inscrições podem ser realizadas neste link.

Mycon

O Mycon é a primeira fintech de consórcios do Brasil 100% digital, com inteligência artificial e com a menor taxa do Brasil. Tem seu próprio Lab de inovação na Vila Olímpia em São Paulo.

A Fintech está com 40 vagas em aberto nas seguintes áreas: Analista banco de dados / server; desenvolvedor fullstack / apis; suporte de TI; desenvolvedor frontend; desenvolvedor fullstack; desenvolvedor mobile; UX designer; inbound / seo; data analytics / power bi; desenvolvedor I.A; analista chatbot; analista de tráfego/campanha; diretor de arte/criação.

Além de analista social media; auxiliar produção/vídeo; analista de conteúdo digital; copywriter conteúdo digital; head de inside sales; inside sales; head de customer success; xpeer (atendimento); inbound marketing; sdr / captação; sdr/ closer.

Os currículos devem ser encaminhados para [email protected]

Linte

A Linte é uma legaltech que tem com missão acabar com a burocracia no setor privado, tornando os processos mais ágeis e inteligentes. A legaltech criou um software para o gerenciamento de documentos e contratos, que gera economia e tempo no setor jurídico das empresas.

A empresa defende a importância de ter diversidade de gênero em seus quadros, e está com 5 vagas abertas para Back End Engineer, Customer Support Analyst, Sales Development Representative e Front End Engineer. Para se candidatar, acesse este link.

Juros Baixos

O Juros Baixos é um marketplace de crédito online que visa não apenas desburocratizar o crédito, mas fomentar a competição no mercado e, assim, reduzir as taxas de juros para o consumidor final. A empresa busca uma mulher para integrar o time de Customer Service, atualmente com 6 pessoas.

A vaga é CLT, para trabalhar 8 horas diárias, de segunda à sexta (com possibilidade de home office esporadicamente). O funcionário receberá: salário + benefícios (VT + VR). Para se inscrever, basta acessar este link.

Mark 2

Market A Mark 2 Market, uma fintech que entrega sua solução em nuvem e seus serviços para as tesourarias de grandes empresas, que está com vagas abertas em diversas áreas.

As vagas são para: Desenvolvedor(a) Senior Full Stack, Analista de Backoffice/Relacionamento com o cliente, Analista Funcional I, Analista Funcional II, Marketing com foco em Inbound e Conteúdo e Sales.

Para participar do processo envie seu CV para o e-mail [email protected]rk2market.com.br com cópia para [email protected] com o assunto “Nome da vaga”.

Nucont

A Nucont atende escritórios de contabilidade em todo Brasil. Utiliza de Inteligência Artificial para dar maior assistência aos contadores.

A startup que fica em Belo Horizonte – MG abriu vagas para o time de produto, engenharia e inteligência. Os cargos vão de estágio a sênior. Para se inscrever em alguma destas vagas, acesse este link.

KARAVEL A startup Karavel trabalha no seguimento do agronegócio, conectando os vendedores brasileiros aos compradores internacionais, auxiliando nas negociações e em toda cadeia logística da exportação. Ela também está com uma vaga aberta para Assistente de Compra Commodities.

Os interessados podem enviar seu currículo para [email protected]

Home Hero

Por meio da tecnologia, transparência e experiência diferenciada, a Home Hero está transformando o setor de reformas residenciais no Brasil. A startup de reformas está com mais de 20 vagas de tecnologia, incluindo oportunidades de estágio. Para se cadastrar basta se inscrever pelo link.

EmCasa

A EmCasa é uma startup de compra e venda de imóveis que auxilia compradores em toda sua jornada de compra. A empresa está com vagas disponíveis para especialista de vendas.

Para se inscrever basta acessar os links das vagas pelo LinkedIn.