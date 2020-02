Relação sexual frequente retarda o início da menopausa, afirma estudo

Você é mulher e têm relações sexuais frequentes? Saiba que pesquisadores descobriram que ter relacionamentos íntimos, pelo menos uma vez por semana, retarda o início da menopausa.

"Se uma mulher tiver poucas relações sexuais ou relações sexuais pouco frequentes quando se aproximar da quarentena, seu corpo não receberá os sinais físicos de uma eventual gravidez", disseram Megan Arnot e Ruth Mace, cientistas da University College London.

Para confinar a teoria, Arnot y Mace examinaram os dados de 3 mil mulheres nos Estados Unidos, entre 1996 e 1997. O projeto (SWAN) permitiu acompanhar as mudanças – biológicas e psicológicas – que ocorrem ao mesmo tempo que a menopausa.

As pesquisadas tinham em média 46 anos e nenhuma havia atingido a menopausa, mas pouco menos da metade estava na "pré-menopausa" (com pequenos sintomas começando).

O estudo constatou que ter relacionamentos íntimos pelo menos uma vez por semana reduziu as chances de entrar na menopausa em 28%, em comparação com as mulheres que fazem sexo menos de uma vez por mês, explicaram os pesquisadores a Royal Society Open Science.