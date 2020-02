Os signos que mais serão afetados pela entrada de Mercúrio em Peixes

Mercúrio acaba de entrar no signo de Peixes, um dos signos mais sensíveis e que absorvem as energias inconscientes, permanecendo até abril.

Confira os signos que mais serão afetados durante esta fase:

Gêmeos

A impaciência e vontade de ver resultados imediatos podem fazer com que você pressione ou se desentenda com pessoas importantes. Use o excesso de energia desse momento para pensar no futuro e fazer planos que podem ajudá-lo a ter sucesso nas mais diversas áreas. lembre-se de ter cautela ao se expressar e tentar manter o diálogo calmo, mesmo que o provoquem.

Virgem

O inesperado pode acontecer e seus planejamentos vão por água a baixo. Este é o momento de se adaptar ao novo e não ter medo de aprender o que nunca imaginou antes. Os relacionamentos serão revistos e muitas dúvidas podem surgir, por isso é importante aprender mais sobre si mesmo e sobre o outro para aumentar a conexão. Este é hora de contar com o apoio de família, amigos e pessoas queridas, tentando descontrair e fazer coisas que podem estimular o diálogo e convivência saudável.

Sagitário

Sentimentos intensos e memórias do passado podem voltar, trazendo um pouco de nostalgia e deixando-o confuso. Esta é chance de fazer as pazes e se familiarizar com tudo o que já aconteceu sem rancor, mas sim olhando as aprendizagens que foram dadas a partir das dificuldades. Não se deixe ficar apenas no antigo e esquecer de aproveitar as oportunidades que podem levá-lo a viver novas experiências, especialmente no amor.