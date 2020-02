Numerologia: as previsões de fevereiro para o seu número pessoal

O mês de fevereiro acaba de começar e com a ajuda da numerologia, estudo místico que prevê as relações dos números com o comportamento humano, é possível entender o que pode acontecer durante esse mês. O portal “Horoscope” divulgou as previsões para todos os números pessoais. Confira!

VEJA COMO SABER SEU NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões para fevereiro segundo a numerologia

Número pessoal 1

Fevereiro é um ótimo mês para estudar e expandir seus horizontes intelectuais. Por quê? Porque o seu mês é regido pelos sete, número dos estudiosos e introvertidos, deixando você interessado em estudar. É um ótimo momento para voltar à escola ou fazer um curso.

Até aprender um novo hobby. Faça o que fizer, você se destacará. Enquanto você estuda, também é um ótimo momento para entrar no lado espiritual de sua natureza, algo que você pode estar ignorando ultimamente.

Olhe para dentro e veja se você está realmente vivendo sua vida em mais alto nível. Com o 7, é um ótimo momento para aprender sobre uma nova religião, voltar às suas práticas espirituais atuais ou experimentar algo novo, como tarô ou Reiki – o que faz você se sentir mais conectado ao seu bem maior.

Número pessoal 2

O número oito rege o seu mês. Oito representa muito trabalho e estilo. O dinheiro chegará facilmente para você este mês, mas não gaste tudo em um só lugar.

Certifique-se de colocar parte disso em suas economias. O clima lá fora pode ser assustador, mas não deixe que isso atrapalhe sua vida social e sua amizade.

Torne sua missão, em fevereiro, manter contato com amigos e entes queridos, mesmo que seja apenas um simples encontro de café. Oito tende a ser um pouco mais contundente, portanto, seja mais gentil do que o habitual com suas palavras. Você é o pacificador da numerologia, então não brigue!

Número pessoal 3

Pode ser o mês mais curto do ano, mas será cheio de boa sorte para você, graças à magia do número nove, que rege o seu mês. Este será um mês maravilhoso, cheio de energia e paixão criativa. Qualquer que seja sua atividade escolhida – seja maquiagem ou canto -, você se destacará.

Não tenha medo de pensar fora da caixa e abraçar o que é diferente. Isso poderia levar a algo completamente fantástico e original. No entanto, é importante espalhar esse bom karma.

Nove é o humanitário da numerologia e encoraja você a retribuir. Doe livros e roupas velhas, seja voluntário em um abrigo de animais local ou ajude a espalhar a consciência para uma causa em que realmente acredita. No mínimo, seja um ouvinte atento a um amigo.

Número pessoal 4

Novos começos nunca são fáceis, especialmente para quem odeia mudanças, mas é isso que está na agenda de fevereiro. Para você, este mês é regido pelo número um, o número de inovações e princípios.

Esteja você iniciando um novo relacionamento, um novo emprego ou um novo capítulo da sua vida, isso pode ser um pouco assustador. Mas lembre-se de que essa mudança é a melhor e o ajudará a longo prazo.

Esta é a sua oportunidade de construir a vida que você deseja. Quais são seus objetivos? Agora é um ótimo momento para pensar sobre a vida que você deseja e como alcançá-la. Alimente suas ambições e se coloque em primeiro lugar. Invista em você mesmo e poderá conseguir coisas incríveis.

Número pessoal 5

O amor está no ar para você. Acontece que este mês de fevereiro é o seu mês pessoal de onze, trazendo fortes sentimentos de amor, romance e compromisso à sua vida.

Essas emoções são profundamente intensas e podem chegar a você inesperadamente. Você pode se sentir oprimido por todos os sentimentos. Compartilhar seus pensamentos íntimos não é exatamente a sua marca. Respire. Tudo vai ficar bem.

“Compromisso" não é exatamente a sua palavra favorita. Pode até ser o seu menos favorito! Você é um espírito livre aventureiro que odeia o próprio pensamento de ser amarrado, seja em um relacionamento (a menos que seja desobediente) ou em um emprego.

No entanto, com onze guiando seu mês, é hora de pensar em criar raízes e abrir seu coração. Não há problema em ser vulnerável e um pouco irritado às vezes.

Número pessoal 6

Você terá muitas festas em fevereiro! Você parece bem, se sente bem e vive a vida ao máximo. Você está positivamente radiante com todas essas boas vibrações. Agradeça ao número três por esse aumento de energia, pois controla seu mês de fevereiro.

Faça um teste para um papel em uma peça, suba ao palco em uma noite de microfone aberto, venda suas pinturas em uma feira de artesanato local. Seja qual for o seu talento, mostre-o ao mundo! Você tem as habilidades e o talento para fazer isso! Divirta-se!

Número pessoal 7

É um mês curto, então é melhor fazer valer a pena! Para sua sorte, seu mês de fevereiro é regido pelo quatro, organizado e firmes que te ajudará a se concentrar para alcançar seus objetivos.

Agora é a oportunidade perfeita para fazer as coisas. Pague seus impostos, preencha documentos importantes. Embora este mês de fevereiro não seja o mês mais fascinante ou emocionante para você, é o momento perfeito para trabalhar em direção a seus objetivos e descobrir como alcançá-los.

Roma não foi construída em um dia e seus sonhos não se realizarão da noite para o dia. Avalie seus objetivos e veja o que está fazendo certo e o que pode melhorar.

Número pessoal 8

O ano de 2020 é um ano bissexto, e digamos que você estará usando todos os 29 dias de fevereiro para ter todo tipo de aventuras malucas! Por quê? Porque este mês é regido pelo número cinco para você. Cinco significa curiosidade, aventura e busca constante por algo melhor.

Este é um ótimo mês para comprar impulsivamente uma passagem de avião, pegar a estrada, sair em um encontro às cegas ou fazer algo que você nunca experimentou antes.

Você vive só uma vez! No entanto, embora este seja um mês de grande emoção e diversão, também pode ser um pouco de montanha-russa que deixará você emocionalmente esgotado. E quando tudo se torna demais, é perfeitamente aceitável ficar na sua e na tranquilidade.

Número pessoal 9

Lar é onde está o coração – ou é onde está o seu coração neste mês. Seu mês de fevereiro é regido pelo número seis, também conhecido como pai da numerologia.

Por esse motivo, a família será sua principal prioridade neste mês, independentemente de como você se sinta em relação à sua família de origem.

Este é um ótimo momento para reparar relacionamentos quebrados dentro da família ou simplesmente passar mais tempo com seus parentes.

No entanto, "família" não significa apenas as pessoas com as quais você está relacionado por sangue. A família encontrada desempenhará um papel muito importante em sua vida em fevereiro deste ano. Se você está apenas criando uma família ou passando mais tempo com as pessoas que ama, é importante cuidar e nutrir todas as pessoas que você considera “família”.