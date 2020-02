Looks da Pitty: urbano, moderno e vintage para te inspirar

A cantora baiana não é só admirada por suas músicas com letras profundas. Ela também é reverenciada por ter um estilo único que mescla urbano, moderno e vintage de forma única.

Quem busca referências para criar o próprio estilo, pode contar com a cantora para tudo. Para provar isso, selecionamos alguns looks da Pitty que são perfeitos.

Pretinho não tão básico

A cantora usa e abusa do preto. De fato, a cor é versátil e combina com tudo. Nesse look, por exemplo, ela abusa do preto com um vestido de renda com gola marinheiro (que está em alta).

Retro moderno

Pensou que o terninho estava em baixa? Pensou errado. Ele voltou, mas com um estilo muito mais moderno. O look da Pitty é a prova. Ela usa a calça social com boca de sino, com um cropped preto e um blazer longo que oferece um charme extra.

Vestido e tênis

Pode usar e abusar do vestido com tênis, pois é uma combinação muito estilosa. A Pitty, por exemplo, decidiu brincar com as cores e, nesta foto, fez uma combinação interessante.

+ Jeans

Quem disse que não pode usar camisa jeans com bermuda jeans? Pode sim e a Pitty prova que fica um look super estiloso.