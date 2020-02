Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 03 a 07 de fevereiro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de mudanças radicais na sua vida profissional para o lado positivo. Lembre-se de não ter mais medo de mudanças e enfrentar novos desafios.

Você pensa muito em alguém que não está ao seu lado, mas deve lembrar de que o tempo cura tudo. Você precisa investir no seu futuro.

A gravidez de uma pessoa próxima lhe dará muita felicidade. Pessoas novas e importantes para o seu ambiente de trabalho serão conhecidas. Não perca seu tempo em encontros amorosos com muita expectativa, apenas se divirta.

Um amor de Aquário ou Capricórnio voltará. Você terá sorte em 4 de fevereiro e será com os números 01, 25 e 31. Use roupas amarelas e laranjas para aumentar sua força espiritual.

Touro

Você analisa as despesas pendentes e o que fará; lembre-se de que você precisa gerenciar mais para não ter problemas com dinheiro ou dívidas. Não é bom brincar com o coração de duas pessoas ao mesmo tempo e é melhor pensar em estabilidade.

Você pode receber uma nova proposta de emprego, mas deve evitar sabotar a si mesmo por não acreditar que é capaz de realizá-lo, lembre-se de que sua mente é forte e enfrente novos desafios.

Cuidado com problemas de saúde como infecções de pele. Seu melhor dia será 5 de fevereiro e seus números da sorte são 13 e 25. Você se sente nervoso porque não sabe como cortar uma amizade ou um amor passageiro, mas deve lembrar que a sinceridade é sempre o melhor caminho.

Gêmeos

Você pode enfrentar problemas legais e tenta resolver problemas do passado; lembre-se de que é importante estar em paz para avançar em sua vida. Você fala com alguém importante para resolver problemas e terá dias cheios de boa energia.

Cuidado com a raiva no trabalho e considere que é melhor não prestar atenção em pessoas que querem prejudicá-lo.

Não brinque mais com amor das pessoas; é melhor ser honesto, se você quer dar um tempo. Sues números da sorte são 2 e 6. Está na hora de você colocar condições em seu trabalho ou tentar aumento. Você se apaixona por alguém de Aquário ou Virgem.

Câncer

Você resolve problemas de trabalho e pagamentos. Tente se organizar mais em tudo o que faz e não deixe nada para ultima hora. Você se lembra de um amor que não está do seu lado, mas deve tentar ficar com as pessoas importantes na sua vida e não guardar rancores.

Cuidado com problemas de dor de cabeça; vá ao médico e deixe de lado as pressões emocionais. Em 4 de fevereiro, você terá sorte para conversar sobre projetos ou empregos. Lembre-se sempre de manter aquele sorriso que cativa a todos.

Você terá sorte esta semana com os números 05 e 29. Vista tons de azul para atrair mais sorte. Uma pessoa próxima precisa de ajuda.

Leão

Semana de oportunidades para corrigir procedimentos legais e fechar situações que o estavam incomodando muito; você sempre precisa estar em ordem em nossa vida para poder avançar e se desfazer das más energias.

Não seja tão obsessivo no amor! Relaxe e aproveite, pois ninguém pode afetar o que é para ser seu. Cuide mais da sua saúde e hábitos.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Peixes ou Áries que será muito compatível. Você conserta ou pinta sua casa para renovar as energias.

Não preste muita atenção ao que os outros falam sobre você; lembre-se de que seu signo atrai inveja por seu carisma e força que pode sempre seguir em frente. Sua energia se renova em 7 de fevereiro.

Virgem

Você terá muitas pressões em seu trabalho e deve dialogar para que tudo saia da melhor forma. Uma nova contratação pode movimentar as coisas.

Você está se apaixonando e deve sempre esclarecer a situação se já está envolvido com alguém. É sempre bom ser leal e lutar por amor, mas se você se sentir mais à vontade com outra pessoa, tente ser feliz.

Serão dias de abundância na vida pessoal e de quitar dívidas pendentes. Seu melhor dia será 5 de fevereiro. Você terá sorte com os números 9 e 22. Sua melhor compatibilidade será com Peixes e Capricórnio quando o assunto são relacionamentos amorosos.

Libra

Você se sentirá renovado e maus momentos finalmente ficam para trás. Não dê tanta importância a fofocas ou mal-entendidos em seu trabalho; lembre-se de que isso apenas retira energia boa das pessoas e é preciso se afastar de quem procura problemas.

Cuide de dores nas costas e no pescoço, evitando ao máximo se machucar ao se exercitar. Seu melhor dia será 6 de fevereiro. Você terá muita comunicação com seus chefes; portanto, aproveite para pedir oportunidades.

Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado e um novo negócio pode ser muito positivo. No amor, você terá muita compatibilidade com Áries e Aquário. O amor fluirá muito em sua vida. Seus números da sorte são 05 e 31. Tenha mais cuidado com hábitos destrutivos. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa.

Escorpião

Semana de sucessos no local de trabalho e oportunidades. Você terá um convite de viagem para o meio do mês.

Seu signo começa a pensar no futuro e deve ser menos rancoroso com as pessoas que ama, aprendendo a perdoar verdadeiramente.

Os solteiros podem conhecer alguém especial de Peixes ou Câncer, que serão muito compátiveis. Não confie muito em seus colegas de trabalho e não fale sobre assuntos pessoais. Seus números da sorte são 04 e 55. Seu melhor dia será 4 de fevereiro e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos de negócios. Vista vermelho para multiplicar sua boa energia.

Sagitário

Boas propostas para seu crescimento pessoal chegam; por isso, esteja atento e se atualize. Cuidado com os problemas com o parceiro e tente não ser tão ciumento em sua vida amorosa; lembre-se de que todos precisamos de um espaço.

Você terá dinheiro extra por uma venda e um animal de estimação pode chegar ao seu lar. Continue cuidando da saúde e principalmente do estômago. Você terá sorte no dia 5 de fevereiro, especialmente com novos amores. Seus números da sorte são: 06 e 77. Não guarde mais rancores familiares, é hora de se renovar em tudo.

Capricórnio

Você entra na sua melhor época do ano e sente que a sorte está do seu lado. Serão dias de oportunidades e crescimento econômico. Você pode receber uma proposta de emprego melhor.

Cuidado com problemas renais e vá ao médico. Você é muito bom em ajudar outras pessoas sem receber nada em troca, mas às vezes deve identificar quando querem abusar de você, por isso tente diferenciar quem são seus amigos.

Não brigue tanto com seu parceiro e procure soluções. Os solteiros terão um amor de Áries ou Libra que será muito compatível. Você terá sorte no dia 6 de fevereiro com os números 01 e 27. Lembre-se de que seu signo é apaixonado e pode ter dois amores ao mesmo, o que pode trazer problemas.

Aquário

Momento de problemas para fechar novos projetos. Lembre-se de que você pode ser muito carismático e gentil com as pessoas, mas continuará atraindo inveja; por isso, pense positivo e se proteja.

Você recebe dinheiro extra. Cuidado com os acidentes e tente ser mais cauteloso, especialmente ao dirigir.

Um ex-parceiro pode pedir para voltar ou ter um relacionamento mais formal, mas seu signo é categórico em seus relacionamentos amorosos e se não pensa em voltar, deve tentar falar com clareza. Você terá sorte com os números 02 e 15.

Peixes

Você se sentirá um pouco sobrecarregado com a carga de trabalho e as pressões; lembre-se de que fazer tudo ao mesmo tempo impede que você relaxe e se organize melhor. Alguém pede dinheiro emprestado de você.

Cuidado com dores de cabeça e dor no peito e vá ao médico. Seja prudente ao receber dinheiro extra. Tente viajar a dois ou passar mais tempo junto a quem ama. Você terá sorte no dia 5 de fevereiro e será com os números 09 e 32.

Será uma semana de muitas realizações pessoais. Comece a deixar coisas para trás e concentre-se no que deseja para o seu futuro.