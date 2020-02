Confira quais são os programas de estágio com inscrições abertas

Precisando sair da teoria da faculdade e ir para a prática? Saiba que fevereiro é o mês perfeito para encontrar um emprego. Há muitos programas de estágio com inscrições abertas. Por isso, fique de olho nas dicas abaixo, faça um bom currículo e boa sorte.

PROGRAMA DE TRAINEE MARSH

O Programa de Trainees da Marsh é composto de 18 meses, da seguinte forma: 70% de foco no trabalho, 20% no relacionamento e 10% em capacitação técnica. Para participar, é necessário ter cursado administração, economia, direito, engenharias, ciências atuariais, estatística, matemática ou correlatas.

O estudante deve contar com formação de até dois anos, entre dez/17 e dez/19, e ter disponibilidade para trabalhar em horário comercial e disponibilidade para mudança. Além disso, precisa ter inglês (avançado/fluente) e conhecimento em pacote Office avançado.

Benefícios: salário compatível com o mercado, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, participação dos lucros, previdência privada, vale refeição, vale transporte e bônus por meta.

PROGRAMA DE ESTÁGIO RB

A oportunidade de estágio exige que o estudante esteja em uma das seguintes áreas: administração, ciência da computação, comércio exterior, ciências contábeis, engenharias, psicologia, ciências econômicas, publicidade e propaganda, marketing, relações internacionais, direito, matemática, ciências atuariais, farmácia, química e bioquímica.

O candidato deve ter conhecimentos, como inglês avançado, intermediário de informática e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Benefícios: bolsa auxílio, vale refeição / refeitório, vale transporte, recesso remunerado, seguro de vida, assistência odontológica, desconto em produtos RB, short friday e academia / gympass.

AMIL

O programa procura estagiários cursando: comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia, finanças, psicologia, nutrição, recursos humanos, tecnologia, publicidade e propaganda.

Os estudantes devem estar cursando a partir do 3º semestre e devem ter formação prevista entre dezembro/2021 a junho/2022.

Benefícios: bolsa auxílio e seguro de vida, vale-alimentação ou refeitório e vale-transporte, convênio farmácia, assistência médica e odontológica e projeto de incentivo ao esporte e saúde: gympass.

Amazon

O candidato deve estar cursando administração, marketing, comunicação, engenharias, ciências da computação, direito e áreas correlatas. Ele deve ter previsão de conclusão do curso a partir de Jun/2020.

Ainda é necessário ter conhecimento intermediário de Pacote Office e disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais com flexibilidade de horário

Benefícios: bolsa auxílio de r$2.300,00, vale-transporte, vale-refeição, seguro contra acidentes e convênio médico

Programa de Estágio AkzoNobel

Durante dois anos, além de aprimorar a experiência em sua área, o estagiário tem contato com os demais departamentos e países da companhia. Junto disso, ele ainda tem a oportunidade de elaborar um projeto estratégico para a AkzoNobel e apresentá-lo para os líderes da empresa.

Para participar, é necessário cursar algum curso de graduação, com formação prevista para junho de 2021 a dezembro de 2021. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 horas diárias), ter inglês Intermediário e conhecimentos no Pacote Office.

Benefícios: Bolsa auxilio, 13ª bolsa auxilio no fim do ano (condicionada a ausência de dps na faculdade), assistência médica, assistência odontológica, restaurante no local, ônibus fretado ou vale transporte ou estacionamento no local, seguro de vida – zurich, compra de tintas decorativas com desconto, cesta de natal (final de ano) e um programa de desenvolvimento estruturado.

G.Start

O programa procura candidatos que estejam cursando administração, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação, direito, engenharias, economia, geologia, psicologia, recursos humanos, relações públicas, sistema de informação ou áreas correlatas.

É necessário ter disponibilidade para trabalhar 30h semanais, na grande maioria, e 40h semanais em algumas unidades na área florestal. O candidato ainda deve ter previsão de formação para dezembro de 2021.

Benefícios: bolsa-auxílio, telemedicina (Einstein Conecta), assistência médica e auxílio medicamento, vale refeição ou refeitório (depende da localidade), assistência odontológica e vale transporte ou fretado.