Candidíase: como é desenvolvida e quais são os sintomas

Meus amores, hoje quero falar um pouquinho mais sobre essa estranha, mas forte relação 👉 CANDIDÍASE X ALIMENTAÇÃO!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Como vocês provavelmente já sabem, a vagina é um dos locais mais comuns onde a candidíase (infecção causada pelo fungo Candida) pode se manifestar, 👇 gerando sintomas como: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔹Coceira 🔹Corrimento 🔹Ardência ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ E por incrível que pareça, a nossa alimentação pode influenciar muuuuuito nesta infecção! Uma alimentação à base de industrializados, açúcares e bebidas alcoólicas pode colocar o seu organismo em estado de alerta, ‼ agravando ou até sendo a causa de infecções por fungos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por isso, para contornar o quadro, é muito importante buscar tratamentos adequados, junto com um especialista, além de analisar sua rotina, considerando ✔fatores como: -hábitos alimentares; – sono; – prática de exercícios físicos; – saúde emocional; ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Lembre-se de que seu corpo é único, é preciso cuidar para preservá-lo. 💜 Como eu sempre digo: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mulher que se AMA se CUIDA!