Veja estas 4 dicas para ter cabelos perfeitamente ondulados

Se você é uma das mulheres que adora as ondas no cabelo, mas em muitas ocasiões não sabe como deixá-lo maravilhoso, saiba que existem algumas dicas para ter ondas perfeitas.

Independentemente de seu cabelo ser liso ou naturalmente ondulado, é possível fazer muitos penteados com cabelos ondulados. O portal Nueva Mujer, por exemplo, compartilhou algumas dicas.

Babyliss

O cabelo deve ser longo o suficiente para enrolar duas vezes no babyliss de sua escolha. Você obterá os melhores resultados em cortes nos ombros ou mais.

Cabelo natural

Nada melhor do que trabalhar com a textura natural do seu cabelo para obter melhores resultados. Em cada caso, de acordo com o tipo de cabelo, o mais recomendado é:

Os cabelos lisos devem ser secos com a toalha e, em seguida, é interessante usar um spray que forneça volume ou textura como base para o ferro de frisar.

Já se seu cabelo for grosso e encaracolado, suavize o seu penteado natural antes de enrolar com um creme suavizante aplicado durante o processo de secagem.

Corte de cabelo

Os cabelos ondulados são muito dinâmicos e têm muito movimento natural. Então, você deve considerar o corte levando em conta essas premissas. Além disso, você deve escolher penteados estruturados para que as ondas naturais funcionem.

A melhor maneira de pentear o cabelo

Uma franja longa vai muito bem, pois flui naturalmente com as ondas suaves que emolduram o rosto. Se você está considerando a opção de adicionar ondas ao seu repertório de nova temporada, simplesmente deixe sua franja crescer e suavizar para criar a companhia perfeita de suas ondas.