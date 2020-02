Os signos do zodíaco que machucam os outros profundamente

Alguns signos do zodíaco costumam ser mais duros com as outras pessoas, especialmente quando se sentem desapontados, ameaçados ou estão em crise.

Confira os signo que machucam os outros profundamente:

Áries

É um dos signos mais intensos do zodíaco e toda essa “intensidade” também pode ser levada para o lado negativo. Quando é desapontado ou entra em conflitos, este signo não pensa duas vezes em minimizar o outro verbalmente e não poupa nenhuma palavra.

O ariano entra na discussão para vencer, mas não gosta de sair como culpado. Por isso, ele vai apontar o seu excesso de “sensibilidade”, não por se sentir mal em fazer você sofrer, mas para culpá-lo.

Virgem

O virginiano não parece ser rude ou abusivo à primeira vista, mas sua necessidade de perfeição e crítica pode acabar machucando muitas pessoas profundamente. Ele pode ser muito direto ao expressar seus julgamentos, fazendo com o que o outro não se sinta capaz.

Este signo também pode acabar afetando a estabilidade psicológica dos outros, pois ao mesmo tempo em que parece ter muitos sentimentos, se sente no direito de lembrar todas as falhas e erros passados das pessoas, sendo tóxico e deixando qualquer um emocionalmente exausto.

Sagitário

Este signo geralmente é leve, inspirador e relaxado, mas quando se sente ofendido, em crise ou magoado, não mede as consequências do que diz ou faz, ferindo profundamente qualquer um.

Quando ele está nesse estado, se torna alguém muito tóxico e de valores duvidosos, podendo enganar e tramar planos para obter vantagem. Ele ainda pode desprezar a inteligência dos outros e se virar contra aqueles que não o apoiam em suas ideias ou sonhos.

Peixes

É difícil pensar que um pisciano pode machucá-lo profundamente pelo seu lado sensível e cuidado com os outros. No entanto, existe um lado sombrio nos piscianos que pode acumular muitas “verdades” e despejar tudo de uma vez, sem pensar duas vezes.

Além de ser um dos mestres da manipulação, este signo pode não reconhecer seus erros e se vitimizar para dar a volta por cima e não sair como culpado, fazendo os outros julgarem outra pessoa no seu lugar.