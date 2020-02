Os signos do zodíaco que só aprendem da forma difícil

Alguns signos do zodíaco acabam aprendendo as lições da vida pelo caminho mais difícil e até sofrido. Confira:

Touro

Quando o taurino acredita em algo é quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Por isso, este signo tem dificuldade em aceitar novas perspectivas e sua relutância só termina quando seu mundo é virado de cabeça para baixo. Este signo precisa se abrir para descobrir mais sobre si mesmo e o mundo.

Gêmeos

A indecisão do geminiano pode ser bastante complexa para eles mesmos, fazendo com que suas aprendizagens aconteçam após grandes enganos e tentativas que sugam suas energias. No entanto, este signo é flexível e adaptável, algo que ajuda bastante ao dar a volta por cima para seguir em frente mais forte.

Peixes

O pisciano insiste especialmente em assuntos do coração, podendo dar uma ou mais chances na esperança de que as coisas terminem como eles desejam. Isso faz com que este signo insista em situações difíceis e aprenda depois que já sofreu bastante.