Já existe um robô aspirador e ele faz a limpeza sozinho

Imagine não ter que perder tempo varrendo e passando pano no chão? Saiba que agora isso já é possível. Existe um robô aspirador que varre e passa pano no chão completamente sozinho. Desenvolvido pela iRobot, o Braava Jet M6 conta com Inteligência Artificial.

Com dois modos de limpeza, varrer e passar pano, o robô aspirador remove a sujeira perfeitamente. O aparelho conta com conexão WIFI e pode ser controlado via celular por meio de um app.

Contudo, o preço não é nada econômico. O robô pode ser encontrado, no Brasil, na loja da Amazon pelo valor de R$ 3.299,99.

Versão mais econômica do robô aspirador

Felizmente, há uma versão mais economia do robô aspirador que custa R$ 1.699,99 na Amazon. No entanto, ele tem menos funcionalidade.

Desenvolvido para ambientes amplos, o Braava 380T tem um reservatório no qual é necessário adicionar água e produto de limpeza. Ele também tem um encaixe para o pano e, com isso, consegue varrer ou limpar o piso.