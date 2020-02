Coco seco: lanche ideal para emagrecer rapidamente

O coco tem benefícios para a beleza e para a saúde. Além de proporcionar ótimos resultados estéticos, ele também pode ser usado para perder peso rapidamente, quando usado como lanche entre as refeições.

Fonte de fibra, essa fruta é um ótimo regulador digestivo. Além disso, o coco ajuda a regular a produção excessiva de insulina, o que o torna ideal para eliminar a gordura que se acumula na área abdominal.

Ingredientes

1 envelope de adoçante

2 bananas

2 colheres (sopa) de mel

4 colheres (sopa) de coco ralado

250 gramas de aveia

Canela a gosto

Modo de preparo

Esmague as bananas e misture-as com o mel, a aveia e o adoçante. Aqueça por dois minutos no micro-ondas. Adicione o coco ralado e misture novamente. Leve o preparo ao micro-ondas por mais um minuto. Depois, forme as barras e leve-as à geladeira por algumas horas.

Fonte: Nueva Mujer