Atualização do WhatsApp para Android revela novos detalhes do tema escuro

Uma recente atualização do aplicativo WhatsApp para sistema operacional Android revelou novos detalhes do tema escuro.

A versão Business, app de negócios, para Android acabou de receber um update beta com o dark theme totalmente ativado.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade confirma que o recurso já está próximo de ser liberado para todos os usuários.

Atualmente, o tema escuro (função esperada por muitos) também está disponível no beta do app convencional para o sistema do Google.

Ainda segundo o portal, a novidade ainda será liberada em breve para os testados do sistema iOS. Confira postagem:

WhatsApp BUSINESS beta for Android 2.20.10 has the dark theme enabled! https://t.co/540CGIwZCK — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 31, 2020

