A atitude que faz ciúmes em cada signo do zodíaco

Às vezes, a insegurança nem precisa de um motivo real para se instalar e, quando percebemos, já é tarde demais: estamos sentindo ciúmes.

O nível de ciúme pode depender de diversos aspectos, inclusive das características que cada um de nós carregamos.

Confira aquilo que faz seu signo do zodíaco morrer de ciúmes:

Áries

Áries gosta de aventura, desafios e liberdade. De alguma forma eles gostam de ser o centro das atenções e que seus caprichos sejam cumpridos. Portanto, ele pode sentir inveja e ciúmes quando seu parceiro fala sobre as façanhas dos outros. E claro, um ariano dificilmente perdoaria uma infidelidade.

Touro

O taurino não economiza quando está apaixonado. Eles são românticos e não hesitam em dar tudo para a pessoa que amam. Quando defendem o que amam, são um tanto possessivos e, podem até se incomodar se você falar de um amor antigo.

Embora possam perdoar uma infidelidade, não esquecem. Isso os torna desconfiados e muito ciumentos.

Gêmeos

Em geral, o geminiano é muito relaxado em seus relacionamentos porque gosta de brincar e não leva as coisas tão a sério. Contudo, quando percebem que já não são o centro das atenções do seu parceiro podem ficar com ciúmes e também querer causar esse sentimento no outro.

Reprodução / Tumblr

Câncer

O signo mais emotivo do zodíaco. O canceriano é muito carinhoso e protetor, e por isso eles podem sentir ciúmes quando sentem que pessoas novas estão entrando na vida do seu parceiro.

Geralmente, sua insegurança se torna complicada quando as pessoas mentem ou não dão toda a atenção que eles merecem.

Leão

Um leonino não pode lidar com a ideia de que alguém seja melhor que ele para seu parceiro. Dessa forma, pessoas que são seguras e gostam de chamar a atenção assim como ele, acabam causando ciúmes.

Virgem

Os virginianos são extremamente ciumentos e desconfiados. Seu ciúme surge quando percebe mudanças, ainda que sutis, no comportamento dos seus parceiros. O virginiano pode perdoar uma mentira, mas uma infidelidade atinge profundamente seu orgulho e dificilmente ele esquecerá.

Reprodução / Giphy

Libra

São idealistas e procuram que tudo seja perfeito em seu relacionamento. Este signo geralmente provoca ciúme nos outros e gosta de “paquerar” por diversão, contudo, quando o jogo vira e ele nota que o parceiro também dá uma atenção extra a outros, fica morrendo de ciúmes.

Escorpião

Escorpião possui uma natureza dominante e muito apaixonada, o que faz com que ele viva o ciúme quase fisicamente, de uma maneira muito intensa. Quando o assunto são os relacionamentos isso é péssimo, porque podem ser possessivos e desconfiados até com as coisas mais simples, como um amigo muito próximo, entre outros.

Sagitário

Ele pode parecer indiferente ao ciúme, mas não é. Pelo contrário, os sagitarianos gostam de sentir que estão no comando e que são insubstituíveis. Quando percebem que seu “trono” está correndo perigo, eles uma mistura de ciúme e orgulho ferido.

Reprodução / Tumblr

Capricórnio

O capricorniano é um pouco inseguro, o que o torna ciumento e desconfiado quando se trata de mentiras. Eles adoram ter controle e odeiam se sentir em segundo plano, portanto a indiferença do parceiro pode ser uma das principais razões que os faz sentir ciúmes.

Aquário

Os aquarianos não são muito ciumentos e, quando esse sentimento o invade, é pura “intuição” com alguém, que acaba terminando mais curiosidade do que possessão. Eles costumam gostar da liberdade, por isso dificilmente colocarão barreiras nos seus relacionamentos.

Peixes

Este signo cala esse sentimento, mas é muito ciumento. Por ser muito criativo e intuitivo, ele pode ver sinais que ninguém mais vê e criar histórias de traição na sua cabeça – o que fica ainda pior se o casal está passando por uma crise.

Infelizmente, ele sempre se culpa um pouco pela “falta de interesse do parceiro”, devido a sua insegurança.