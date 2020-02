Os signos do zodíaco com dificuldades em identificar pessoas que não fazem bem

Alguns signos do zodíaco possuem dificuldades em identificar pessoas que não os faz bem. Confira quais são:

Peixes

O pisciano costuma dar sempre una segunda chance para enxergar a bondade das pessoas, o que pode fazer com que ele idealize qualidades e se engane com os outros. Por isso, ele pode distorcer atitudes e ignorar sinais de alerta.

Capricórnio

A determinação deste signo pode fazê-lo insistir em pessoas que não mudarão más atitudes. Além disso, este signo pode persistir porque odeia admitir que se enganou com alguém, pois sente sua sabedoria ferida.

Libra

Otimista e com grande aversão a decisões e conflitos, o libriano pode suportar pessoas más em sua vida por medo de lidar com o problema de forma definitiva. Quando adia as resoluções, este signo começa a relativizar a própria dor e se torna ainda mais complexo enxergar a realidade.