Os melhores rituais naturais para conquistar uma pele saudável

O skincare, tratamento de pele, está em alta. É comum identificar que muitas pessoas acabam optando por cremes caros e que, muitas vezes, não geram o efeito desejado.

Contudo, não é necessário gastar muito. Há rituais naturais para conquistar uma pele saudável. Entre os indicados pelo portal Draxe, especializado em medicina natural, estão:

Óleo de coco

O óleo de coco é reconhecido por fortalecimento do tecido epidérmico. Ele remove as células mortas da pele, protege contra queimaduras solares e conta com propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antioxidantes.

“Pesquisas mostram que o óleo de coco é forte o suficiente para combater doenças crônicas da pele caracterizadas por defeitos na função da barreira epidérmica e inflamação cutânea, incluindo dermatite atópica”, explica o portal.

Vinagre de maçã

Versátil e barato, o vinagre mata as bactérias, melhora os problemas de pele gerados por problemas intestinais, limpa a pele e ajuda a combater a acne. Use o vinagre como um tônico.

Basta diluir ele com água e passar no rosto.

Mel

Ele reduz fugas, hidrata a pele e tem qualidades antissépticas, o que permite a cicatrização de feridas, combate alergias ou erupções cutâneas e ajuda a reduzir cicatrizes.

Para conquistar os benefícios do mel, basta usá-lo como uma máscara e deixar agir por cinco minutos. Em seguida, leve com água morna.

Abacate

Ajuda com queimadura de sol, aumenta a produção de colágeno e trata manchas da idade. “Ele também trabalha para reduzir a inflamação da pele quando aplicado topicamente e pode fazer o mesmo internamente quando ingerido”, explica o portal. Você pode usar o abacate como uma máscara facial combinado com óleos essenciais ou mel.

