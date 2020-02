Óleo de coco oferece benefícios para cães

Você já deve saber que o óleo de coco é excelente para a pele e para o cabelo, mas você sabia que ele também pode ser ótimo para os cães? Um estudo, publicado na PLoS One, identificou o óleo de coco junto com óleo de milho reduziram a gordura de beagles saudáveis com idade média de 9,9 anos.

Além disso, o portal Draxe, referência em medicina natural, destacou que os cães podem utilizar o óleo de coco. É possível usá-lo de diversas formas, como adicionando uma pequena quantidade de óleo de coco à dieta do seu cão ou passando na pele dele. Os benefícios do óleo de coco para os cães são: