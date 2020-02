O game Final Fantasy VII Remake chega no mês de abril para PlayStation 4 (PS4). A informação foi confirmada oficialmente pela Sony.

Conforme divulgado pela empresa em comunicado, o novo título será liberado no dia 10/04, após um período de atraso.

“Entre na pele de Cloud Strife, ex soldado da maligna Shinra Company. Outrora parte da organização que está drenando a força vital do planeta Mako por lucro, Cloud agora se junta aos guerrilheiros da resistência para derrotar a empresa”, revela a descrição do jogo.

“Seus companheiros do crime incluem Tifa, altamente treinada, Barret, um cabeça quente, e uma misteriosa garota com flores chamada Aerith. Embora os motivos de Cloud sejam apenas seus, ele ainda luta com todas as forças”.

O sistema de batalha de Final Fantasy VII Remake combina combate de RPG com ação intensa e chamativa. As batalhas entram em câmera lenta enquanto os jogadores planejam seu próximo passo, faíscas e balas voando dramaticamente pela tela. Confira trailer:

Com informações da Sony

