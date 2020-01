Truques para afinar a cintura que toda mulher deve conhecer

A maneira como você se veste pode transformar a sua figura — e a sua autoestima. Por isso é importante saber como usar as suas roupas e destacar as partes que você mais gosta no seu corpo.

Veja algumas ideias para ‘afinar’ a sua cintura.

Cinto

O cinto é o seu melhor amigo no momento de ‘afinar’ a sua cintura. Seja com blusas, blazers ou calças altas, você pode usá-lo para estilizar a sua figura.

Reprodução/Pinterest

Camisa com nó

Outro truque para destacar a sua figura e conquistar uma silhueta de ampulheta é dar um nó nas suas camisas para chamar a atenção para a parte de cima do abdômen.

Reprodução/Pinterest

Contraste de cor

Use cores diferentes para destacar as partes que você mais gosta no seu corpo. As cores claras devem ir nas áreas que você deseja realçar, e as cores escuras nas que você deseja “diminuir”.

Reprodução/Pinterest

Volume

Para ter uma aparência mais harmoniosa, brinque com as suas proporções. Se o seu quadril é mais largo, use roupas que criam volume na parte inferior, como vestidos e calças largas.

Reprodução/Pinterest

Saia com corte em A

A saia com corte em A diminui a cintura ao criar mais volume nas pernas. Use um modelo acima dos joelhos.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer