Competição PUBG MOBILE Club Open 2020 começa no dia 10 de fevereiro

A competição PUBG MOBILE Club Open (PMCO) 2020, torneio global para jogadores amadores e profissionais do battle royale, ocorrerá entre os dias 10 e 15 de fevereiro.

Durante o período, na fase de grupos, os competidores lutarão pelo prêmio total de US$ 29 mil (cerca de R$ 120 mil – na cotação atual), e a chance de se qualificar para as Pró-Ligas (PMPL) e as Ligas Mundiais (PMWL).

Como revelado, o torneio contará com 32 equipes, sendo que na América do Sul o PMCO terá duas edições, uma apenas com times brasileiros e outra com os demais países da América Latina. Com a separação, ambas as regiões ganham maior destaque nas ligas globais. No total, serão 14 dias de partidas, divididas em 3 fases da seguinte forma:

10/02 a 15/02 – Fase de Grupos

17/02 a 22/02 – Semifinais

29/02 e 01/03 – Finais LATAM (América Latina)

07/03 e 08/03 – Finais Brasil

A fase de grupos contará com 32 times, que foram selecionados por seus resultados em torneios anteriores.

Ao longo dos primeiros seis dias, cada grupo enfrentará outro em 5 partidas diárias, totalizando 15 partidas jogadas por time. Os 24 times que obtiverem a melhor pontuação avançarão para as semifinais.

Reprodução

Transmissões ao vivo

As transmissões poderão ser acompanhadas todos os dias a partir das 18h50 (horário de Brasília) na Nimo TV, além dos canais oficiais do PUBG MOBILE no Youtube, Twitch e Facebook.

Com informações do PUBG MOBILE

LEIA TAMBÉM: