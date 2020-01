A nova temporada do game Apex Legends começa na próxima terça-feira (04). A Season 4 chega com um novo personagem, arma e vários detalhes.

Os detalhes foram compartilhados pela Sony em comunicado. “Encare seus medos ou torne-se um deles com Revenant, acenda a Arena com um novo Passe de Batalha, cause medo no coração de seus inimigos com um novo rifle sniper, explore um mapa atualizado, e mais”, revelou.

Sentinel: Obtenha o novo rifle sniper de bolt-action: Sentinel. Rápido (para um sniper), preciso e cirúrgico, ele é ideal para combate a média e longa distância.

Apex Legends

Novo Passe de Batalha

Destrave instantaneamente armas Lendárias gratuitas e exclusivas, e skins para Lendas. Depois, lute pelos Desafios Diários e Semanais para uma chance de obter:

Pacotes Apex & Auxílios de EXP

Metais de Criação & Moedas Apex

Pacotes de Música, Telas de Carregamento, Quips e mais!

Assimilação

“Os pecados do passado e presente da Hammond Robotics estão voltando para assombrar a Arena. Confins do Mundo recebe uma chacoalhada literal, conforme o Planet Harvester chega para minerar recursos preciosos. A Série 3 das Ligas Ranqueadas terá várias novidades e desafios novos. E claro, ainda mais modos de tempo limitado, eventos e surpresas”, revelou.

Com informações da Sony

